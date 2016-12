Musikmåleri för jullovslediga barn

Sjuårige Olivia Hansson gick förbi målerirummet på Barbacka av en slump och ville genast prova på.

– Det är en solnedgång, gräs, en blomma och lite löv, berättar hon om sin målning som inte hunnit torka än.

Nioårige Otto Lindahl Johansson från Edenryd har använt hela färgpaletten när han målat.

– Det är ett fönster och en bricka och ett vattenfall som trillar ut från fönstret in i huset och så skiner solen därute. Jag tänkte inte så mycket på musiken jag bara målade, säger han.

Elvaårige Albert Lindahl målade även igår men ville komma tillbaka idag.

– Jag gillar att måla. Det är en solnedgång och ett vattenfall och några berg. Musiken hjälper mig att känna hur man ska måla, säger han.

Konstpedagogen Cilla Midhem som håller i musikmåleriet berättar att de valt musik som är visuell och ganska okänd.

– Musiken hjälper en komma in i sitt kreativ flöde. Det är inte säkert att man tänker på musiken men man upplever den i kroppen. När barnen kommer går de in i ett annat lugn och tar in nya sidor av sig själv. Musiken öppnar dörrar inom en, säger hon.