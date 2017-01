Svår olycka på E22 - lastbilsförare gripen

Trafiken leds om såhär:

Österifrån: kör via trafikplats Karlshamn väst (51) söderut på väg 29, höger in på väg 557 och sedan väg 564 mot trafikplats Mörrum öst (50).

Västerifrån: kör via trafikplats Mörrum öst (50) in på 564 sedan vänster in på 557 och vänster väg 29 mot trafikplats Karlshamn väst (51).