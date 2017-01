De som väljer att föda hemma anlitar ofta en barnmorska som kommer hem och hjälper till med förlossningen. Förutom en barnmorska kan man också anlita en så kallad doula, en gravidcoach, både vid en hemmafödsel och vid sjukhusförlossning.

Carolina valde att föda hemma, i sittbadkaret för tre månader sedan. Förra barnet föddes på sjukhus.

– Hemma är den tryggaste platsen för mig. Det är mindre förlossningsskador, säger Carolina Sorabowska.

Hon hade hyrt en förlossningspool, men hann inte montera den eftersom barnet föddes tre veckor före utsatt tid.

Även en doula och en barnmorska skulle ha varit med. Men de hann bara träffas inför förlossningen. Så barnet föddes med hjälp av Sander, hennes tre och ett halvtårige son.

– Hade det hänt någonting så har jag nära till sjukhuset. Men både doulan och barnmorskan var på väg. Och barnmorska hann fram för att hjälpa till att föda fram moderkakan, säger Carolina Sorabowska.

Anna Tallwe är doula och finns med för att skapa trygghet och kontinuitet för föräldrarna, under graviditeten, under förlossningen och in i föräldraskapet. Hon jobbar både i hemmen och på sjukhus.

– Hemma bestämmer föräldrarna vilka som ska vara med. På sjukhuset kan man inte själv bestämma lika mycket, säger Anna Tallwe.

Krista Bella Hultén är sin egen självständiga barnmorska. Hon har tidigare jobbat på förlossningsavdelning.

– Jag kommer med min kunskap och nyfikenhet på hur kvinnan eller familjen vill ha det. Att vara hemma med sin doula och barnmorska gör att behovet av smärtlindring inte är lika stort.

– Och det är färre födelseskador vid hemförlossning. Kvinnokroppen är bombstark. När man på sjukhusen sätter igång födslar och "pillar" med kvinnokroppen så ökar riskerna, säger Krista Bella Hultén.

I vissa regioner är det subventionerat att föda hemma, till exempel i Stockholm, men inte i Skåne.

– Det kan kosta mellan 15 000 och 25 000 att föda barn hemma. Och alla har inte råd till detta, säger Carolina Sorabowska.