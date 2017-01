Tunga framgångar för Sörby BoIS

Klubben Sörby BoIS har lyckats kvala in tre av sina tyngdlyftare. Linette Landin är en av deltagarna som ska tävla för klubben. Under helgen hölls en tävling i Vinslöv, och det var där Linette slutligen kvalade in till SM.

- Det gick jättebra. Jag hade egentligen haft en liten formsvacka där under jul. Det hade inte gått bra med tekniken, men sen under tävlingen får man en helt annan koncentration, säger Linette Landin.

Linette började med tyngdlyftning för bara ett och ett halvt år sedan, men intresset fanns redan under högstadiet.

Jag hade en liten period under högstadiet när jag testade på det mellan alla andra idrotter som jag höll på med,

SM-tävlingen går av stapeln i Borås i början av juli.