Musikalartisten Hanna La Fleur visar upp sin bredd

Hanna La Fleur föddes i Osby och pappa spelade i dansband. Mellanbarn med en storasyster, en lillasyster och en lillebror. Massor av musikaler på Kristianstads teater har det blivit för Hanna La Fleur. Just nu laddar hon för fullt för höstens stora satsning som kommer till teatern i Kristianstad - Chess.

Hannas CV har fyllts på med diverse jobb såsom nyårsrevyer, julshow med Danne Stråhed, som serverande artist i Partyfabriken och otaliga konserter i olika sammanhang.

Den 23 september nästa år är det premiär för en version som aldrig tidigare setts på en scen. Hanna spelar rollen som Svetlana, ryske Anatolijs fru.

Det känns helt fantastiskt, jag har levt med de här sångerna och musiken – ”I know him so well” var en av de första musikallåtarna jag lärde mig, säger hon.



Hanna inledde sin karriär på musikalscenen i Rent 2008 men har även synts i Oliver, Sweet Charity, The Sound of Music, Dracula och Peter Pan på Kristianstad teater och i Allt eller inget i Hässleholm kulturhus.

När hon inte står på scen så ser man henne antingen springandes på agilitybanan, i rollen som makeup-artist eller framför elever som hon försöker inspirera till att spela och sjunga. Hanna har också ett ofantligt stort intresse för att göra tårtor, och framförallt dekorera dem.

Här är Hannas låtval:

Den här låten påminner om min barndom…

I'll find my way home - Jon & Vangelis

Detta är mina ungdomsidoler - välj låt…

Tiger - ABBA

Den här låten påminner mig om min stora kärlek…

Turistens klagan - Cornelis Vreeswijk

Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

Sol, vind och vatten - Ted Gärdestad

Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten…

Gravity - Sara Bareilles

Den bästa svenska låten just nu…

Goliat - Laleh

Denna låt säger något om mig …

Man in the mirror - Michael Jackson