Rockutställning i Åhus

Utställningen som har premiär imorgon har fått namnet "Rock & Art", och består av Noe Erikssons tavlor och Jens Christians fotografier. Temat är, som namnet antyder, rockmusik.

Året var 1967 när Noe Eriksson bland annat gjorde en affisch åt Rolling Stones, som då var ett relativt litet band. Noe Eriksson gjorde även skivkonvolut, vilket man var tidig med i Sverige.

– Sverige var jättestora för att konvoluten inte hade bilder från början. Jag tror att man kom på att det sålde bättre, säger Noe Eriksson.

På den tiden var band som The Who, Rolling Stones och The Beatles fortfarande relativt okända.

– När Rolling Stones var här första gången 1965 togs de hand om av Lill-Babs och Lasse Berghagen. De här engelska banden var oftast förband till Lill-Babs, säger Noe Eriksson.

På andra sidan hallen finns Jens Christian och hans fotografier från Sweden Rock. Bland hans fotografier kan man till exempel hitta Dee Snider från Twisted Sister, Lemmy från Motörhead och Ozzy Osborne.

Jens Christian har valt fotografier till utställningen med omsorg.

– Det är lite känslan när jag var på plats och jag fångade bilderna. Det är lite egen känsla av just den stunden, säger Jens Christian.