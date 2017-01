Tatarintsev kommer nu återvända till sin tidigare klubb, polska Gornik Zabrze. Han ansluter redan på söndag.

- Ibland blir det inte som man tänkt sig. Sascha har inte varit supernöjd med situationen under hösten men han har förhållit sig väldigt professionellt under sin tid hos oss. Vi önskar honom all lycka och välgång i sin ny(gamla) omgivning, säger IFK:s sportchef Jesper Larsson i ett pressmeddelande.