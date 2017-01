Företag går in och betalar alla ÄFF:s skulder

Under torsdagen blev det helt klart att tre företag går in och betalar ÄFF:s skulder. För första gången kan nu klubben gå in i en ny säsong utan ett tungt bagage att bära.

– Det känns helt fantastiskt att man kan börja året med det. Så nu börjar vi på måndag med att bygga upp laget. Och vi ska få in sponsorer till föreningen så vi kan driva hela 2017 också, säger Mikael Modig, styrelseledamot i ÄFF.

I nuläget saknar klubben en elittrupp men enligt Mikael Modig har man flera nya spelare på gång.

Ängelholms FF kommer under den kommande säsongen spela i division 1 efter att man förra året åkte ur Superettan.