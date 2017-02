Chris Geiger minns sin mamma Katja of Sweden

Katja Geiger som växte upp i skånska Ekeby utanför Helsingborg utbildade sig på Konstfack och Beckmans i Stockholm och blev sedan modetecknare på Dagens Nyheter.

På 50-talet började Katja Geiger designa kläder och skor under varumärket Katja of Sweden. Hon bidrog till att göra skandinavisk design internationellt känt. På 70-talet flyttade hon till USA och har sedan återvänt till Sverige och var bosatt i Tollarp under sina sista levnadsår.

Sonen Chris Geiger minns sin mamma med stolthet och värme.