Niklas Larssons tre måsten: Kungen, schlagern och politiken

Så här motiverar Niklas sina låtval:

Barndomslåt är absolut "Tusen och en natt" med Charlotte Nilsson/Perrelli. Jag var 10 år och Sverige vann Eurovision med den låten. Där började mitt schlagerintresse, Charlotte var dessutom med i Wizex från Osby då.

Ungdomsidolen är Carola! "Fångad av en stormvind". Absolut bästa Eurovisionvinnaren, vann 1991 när jag skulle fylla 3år.

Bästa Kärlekslåt är den låt Agnes och Björn Skifs sjöng när kronprinsessan Victoria gifte sig med Daniel, "When you tell the world you're mine".

Favoritplats är såklart Osby och Göinge! Därför ska jag spela "Vårt Göingeland" med Göingeflickorna, sjunger ofta den på kalas och andra tillställningar. Bland skogar och berg o i dalar vi Göingar lever och bor!

Om jag är ledsen vilket inte sker så ofta så är Kikki Bettan och Lotta alltid bra att ha. "Vem e de du vill ha" från Melodifestivalen 2002. Kikki är från Osby dessutom.

Bästa svenska låt just nu är Danny Saucedo och "Snacket på stan"

Och till sist låten om mig själv, Laleh med "Bara få va mig själv". Tänk om alla människor fick lov att vara sig själva, så bra allt hade blivit.