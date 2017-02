Metallica ställer in konsert

James Hetfields läkare har enligt bandets Twitterkonto förbjudit honom från att ta enda ton.

Bandet har sammanlagt fyra konserter inplanerade för nybyggda Royal Arena i Köpenhamn.

Under lördagen spelade Metallica sin första konsert. Enligt danska Ekstra-bladet bjöd konserten på mycket effekter och flera av fansens favoritlåtar, men sångaren James Hetfields röst krånglade.



Morgondagens spelning skjuts nu upp till den 2 september.

James is under strict doctor’s orders to not sing a single note. Sadly, tomorrow's gig is postponed until Sept 2. https://t.co/gqwlgI5nym pic.twitter.com/WxY3Dbm1g5