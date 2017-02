Inget slutspel i tv-rutan för Bofinkenskolan

Kluriga frågor. Foto: Per Lundberg/Sveriges Radio

Klassfrågan. Foto: Per Lundberg/Sveriges Radio

Djurfrågan var tuff. Foto: Per Lundberg/Sveriges Radio

Alva & Szymon är laddade inför TV-kvalet. Foto: Per Lundberg/Sveriges Radio

Kluriga frågor. Foto: Per Lundberg/Sveriges Radio

Programledare Jenny Johnsson Roos. Foto: Per Lundberg/Sveriges Radio

7 av 10

Dommaren Per Erik Tell. Foto: Per Lundberg/Sveriges Radio