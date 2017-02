Svårt för brottsoffer att få ut skadestånd

När domen faller i rättegången och brottsoffret fått tilldömt sig ett skadestånd är det inte slut. För att få ut skadeståndet måste brottsoffret i de flesta fall själv ta hjälp av kronofogden för att driva in pengarna.

Under 2016 fick Kronofogdemyndigheten i Skåne in över 2000 nya mål, motsvarande sammanlagt nära 82 miljoner kronor, där brottsoffer behövde hjälp med att driva in skadestånd från de gärningsmän som dömts att betala dem.

- Vi möter många som upplever maktlöshet och lite hopplöshet över att det är så mycket man måste göra själv som brottsoffer,

I många fall har brottslingen inte råd att betala skadeståndet. Andelen fullbetalda mål hos Kronofogden i Skåne 2016 var bara 35 procent. I närmare hälften av fallen hade gärningsmannen inga pengar eller tillgångar som kunde drivas in.

Av de 1356 personer som tog hjälp av Kronofogdemyndigheten i Skåne med att driva in skadestånd fick 569 personer hela skadeståndet betalt av gärningsmannen. 528 brottsoffer fick inga pengar alls, den vägen.

Tar tid

De rättsliga processerna tar tid i sig, och sen kräver det också arbete och mera tid att få ut eventuellt skadestånd. Om man inte får ut skadeståndet från gärningsmannen själv, får man undersöka möjligheterna att få hjälp av sitt försäkringsbolag eller av Brottsoffermyndigheten.

- Det är väldigt lång tid som brottsutsatt att stå ut och härda ut och ha tålamod. Och spara alla papper och så vidare,

Christina Silverbern, på Brottsofferjouren i Kristianstad möter ofta brottsoffer som tycker det är svårt och krångligt att få ut skadeståndet och hon tror att det är många som ger upp på vägen.

- Jag tror att mörkertalet är stort med de som inte orkar fullfölja vilket är synd att det ska ta sån tid för det blir ju ändå viss form av upprättelse som brottsutsatt,