Farligt utsläpp på patologen

Under fredagskvällen fick räddningstjänsten in ett larm om att det läckt ut formalin, ett ämne som bland annat bevarar vävnader, i källaren på patologen. Enligt Mattias Sköld, inre befäl vid Räddningstänsten syd är det skadligt att andas in.

- Det här var en fyraprocentig lösning, så den var inte så stark, men man mår ändå dåligt av att andas in det.

Exakt hur utsläppet har skett är oklart, men det rörde sig om en tank i källaren som börjat läcka ut formalinlösningen.

En tidskrävande insats med kemdykare från Räddningstjänsten och slamsugningsbil har gjorts och arbetet är avslutat från Räddningstjänstens sida.