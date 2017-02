Ängelholms kommun utreds för brott

Mamman Åsa Corén har länge försökt få hjälp av kommunen genom att söka insatser för sin son Albin. Hon säger att hon är förtvivlad, och att hon aldrig hade orkat driva det här vidare utan sitt ombud.

– Alla har inte en Irene som jag har, och som hjälper mig med det här. Jag skulle aldrig orka dra i detta själv, för man orkar inte rent känslomässigt. Det är ett kämpande varje dag...

Turerna med kommunen har pågått i flera år för Åsa Corén och henne idag 17-årige son Albin. Det har mestadels handlat om sökta insatser som kommunen nekat familjen. Men det var först när Irene Nilsson kom in som ombud 2015 som bristerna i kommunen hantering av ärendet upptäcktes.

– Albin är en underbar kille som har ett högt IQ, och det ligger tyvärr honom i fatet för han har funktionsnedsättningar trots intelligensen som man blundar för, säger Irene Nilsson.

Marianne Sjunnesson, enhetschef på utredningsenheten individ- och familjeomsorg i Ängelholms är tydlig med vad kommunen anser om ärendet.

– Hans behov bedömer vi inte ser ut så att han behöver den tillsynen som mamman anser. Hon vill att vi ska betala henne för att vara hemma, säger hon.

Kärnan till konflikten är att Åsa vill ha 20 timmar i veckan som anhöriganställd för att själv ta hand om sin son när han kommer hem från skolan eftersom hon då skulle kunna fokusera på sitt jobb de timmar hon är där. Men framförallt för att det är den insats som fungerar bäst för Albin som både lider av ADHD och Tourettes syndrom. Han har även autistiska drag, även om en diagnos inte kunnat fastställas.

De insatser som kommunen tidigare beviljat med korttidstillsyn har inte helt fungerat då Albin både rymt och vägrat öppna dörren när personalen ringt på. Han blir otrygg med människor som han inte känner enligt familjen.

Ängelholms kommun har även fått Kritik av IVO för att man inte hanterat ärendet korrekt i samband med begäran om LSS-insatser.

Bland annat kritiseras kommunen för att de brustit i dokumentationen i den enskildes journaler, och i kommunikationen med den sökande.

Men Marianne Sjunnesson, anser inte att missarna är särskilt allvarliga.

– Jag kan inte se att vi har gjort något fel som är på ett sådant sätt att det är allvarligt.

Men kommunens argumenten till att neka familjen sökta insatser är förvirrande enligt ombudet Irene Nilsson. Eftersom kommunen både ifrågasätter om pojken verkligen har de behov som framkommit i utredningar, och som mamman säger att han har, samtidigt som Albin blivit beviljad bostad med särskild service.

– Jag hävdar att man måste se över vad det är som händer på den här avdelningen i kommunen. Därför att man är beredd att offra både Albin och Åsa på prestigens altare. Nu har det gått troll i ärendet, säger Irene Nilsson.

Istället för att bevilja Åsa den sökta insatsen beviljas alltså Albin istället boende med särskild service. Det har nu gått mer än ett år sedan han fick insatsen beviljad, men beslutet har ännu inte verkställts. Enligt IVO är kommunen skyldig att rapportera till just IVO om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen, och insatser enligt LSS inte har verkställts inom 3 månader. Men någon sådan anmälan har ännu inte kommit in.

Ändå är det just det här som Marianne Sjunnesson stolt framhåller flera gånger under intervjun. Nämligen att de inte gör annat än att just följa de lagar och regler som finns.

– Vi ska följa lagstiftningen, och det gör vi, säger hon.