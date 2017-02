Musikexportpriset till Zara Larsson

Det är ett pris som delas ut varje år av sittande regering till artister eller grupper som året dessförinnan har medverkat till svenska musikaliska exportframgångar och bidragit till en positiv bild av Sverige.

Ifjol gav Zara Larsson bland annat ut låten "I would like", tog hem kategorin bästa nykomling och bästa internationella artist på MTV-galan och sjöng på den officiella fotbolls-EM-låten "This one's for you" tillsammans med den franska musikproducenten och DJ:n David Guetta.

Så här motiverar regeringen sitt val när det gäller Larsson:

De andra nominerade var Galantis, Ghost respektive Yung Lean & Sad Boys. Läs mer om dem och vilka som satt i juryn här.

Priset delades i år ut för 20:e året.

Se tidigare pristagare här.

Regeringen delade idag också ut årets hederpris till operasångerskan Nina Stemme, och så här lyder motiveringen när det gäller henne: