Besvärligt väglag i snön på fredagsmorgonen

På fredagsmorgonen är det halt och moddigt med en hel del lössnö på de skånska vägarna. Vid 05-tiden har också flera lastbilar fastnat i backarna vid Glumslöv utanför Landskrona på E6:an och det svårt att ta sig fram i båda riktningarna.

Enligt Trafikverkets väglagskarta är det besvärligt väglag i hela skåne på fredagsmorgonen. SMHI:s prognos har angett att det ska komma mellan 5 och 10 cm snö, men att det ska avta under fredagsmorgonen och sen lämna plats för en solig fredag.

Under torsdagskvällen skedde flera avåkningar i takt med att snövädret drog in över Skåne, bland annat körde en personbil i diket på E22:an utanför Tollarp strax efter klockan 22. På E65 utanför Ystad körde en bil in i mitträcket strax innan dess. Det var besvärligt väglag inte minst på Österlen under torsdagskvällen och det fastnade lastbilar i Olserödsbacken på väg 19.