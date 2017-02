I kväll kan det politiska styret i Hässleholm ändras

I kväll är det dags för kommunfullmäktige i Hässleholm och det här mötet kan innebära att kommunen får nytt politiskt styre.

Den första mars lämnar det rödgröna styret alla sina ordförande- och vice ordförandeplatser i kommunen, men ännu har inte Alliansen eller det tredje blocket som består av Sverigedemokraterna och partiet Folkets väl lämnat in sina namnförslag på ersättare till prestideplatserna.

Ersättarna skulle egentligen lämnats in till valberedningen i fredags, men förväntas nu komma in under måndagen. Oppositionen kan även rösta in ersättare på kvällens möte i kommunfullmäktige, men om inga ersättare presenteras kan ärendet flyttas fram till ett senare tillfällen.