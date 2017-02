Fredrik Ljungberg blir ny assisterande tränare i tyska Bundesliga

Fredrik Ljungberg har ju, som de allra flesta känner till, en mycket framgångsrik spelarkarriär bakom sig.

Han var under flera år en av Arsenals klarast lysande stjärnor, och var given i det svenska landslaget under flera år.

Sedan han lade skorna på hyllan 2012 har han dock huvudsakligen hållit sig borta från fotbollsjobb, bortsett från en kort comeback i indiska Mumbai 2014 – där han dock mestadels var skadad. Sedan förra sommaren har han dock tränat Arsenals U15-lag.

Nu tar han dock klivet tillbaka till elitfotbollen. På måndagseftermiddagen meddelade nämligen Wolfsburg på sitt Twitter-konto att Ljungberg blir assisterande tränare till klubbens nye huvudtränare Andries Jonker.

Jonker kommer även han närmast från Arsenal, där han har varit chef för klubbens ungdomsakademi.

Wolfsburg har haft det oväntat tungt i ligan den här säsongen och ligger "bara"på 14:e plats i den 18 lag stora serien, endast två poäng före Hamburg på kvalplats. Laget sparkade sin tidigare tränaren Valerien Ismael så sent som i går.