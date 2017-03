Helgens väder: Grått och regnigt veckoslut

Fredagen inleddes med en aning av sol, men den försvann snabbt bakom molnen ju längre dagen gick.

– Det kommer att komma in regn under eftermiddagen och det regnet hänger kvar under kvällen, säger Erling Brännström, meteorolog vid SMHI.

Lördagen börjar i grått, men molnen kan skingras en aning under dagen och det går kanske att skymta solen.

– Det är uppehållsväder som dominerar under lördagen, säger Erling Brännström.

Temperaturen kommer att ligga mellan 4-8 grader. Under söndagen sjunker temperaturen och ett regnväder kommer söderifrån.

– I norra Skåne kan regnet övergå till blötsnö under kvällen.