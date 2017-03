Överens om försvaret

Senare i dag kommer de fem partierna - Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna - att hålla en gemensam presskonferens, enligt uppgift till SvD.

Förhandlingarna i den så kallade försvarsgruppen har pågått under två månader, sedan Folk och Försvars rikskonferens i Sälen i januari, och gick in i slutfasen under förra veckan. Den gångna helgen har partierna kommit överens om vilka anslagsnivåer som ska gälla, enligt SvD.

Vad den nu träffade uppgörelsen innehåller är ännu inte känt.

För ett par veckor sedan presenterade ÖB Micael Bydén budgetunderlaget för 2018, som anger att försvaret saknar 6,5 miljarder kronor för kommande tre år. I budgetunderlaget finns också en hemlig lista på åtgärder som, enligt ÖB, skulle stärka försvarsförmågan.

