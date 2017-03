Bert Karlsson anmäler 15 000 företag

Enligt Bert Karlsson handlar det om totalt 15 000 svenska företag som han ska polisanmäla. Det sedan han själv dömts för bokföringsbrott sedan hans bolag Jokarjo lämnat in bokföringen för sent tre år i rad.

– För att det får inte gå till så här. I dag sätter Skattemyndigheterna krav på oss och tar betalt om vi kommer in försent. Men sen kan allmänheten anmäla vissa människor och då blir de kriminella helt plötsligt. Det kan inte gå till så, säger Bert Karlsson till P4 Halland.

Jokarjo har drivit flyktingboenden i Halland och Karlsson är arg för att bolaget anmäldes av en privatperson. Resultatet blev en villkorlig dom och 50 000 kronor i dagsböter. Men han säger att hans anmälningar inte är en hämndaktion.

– Nej, nej, nej, det har ingenting med det att göra. Vi kan inte ha ett system som bygger på angiveri. De kan inte klara av 15 000 anmälningar. Polisen måste användas till något annat, säger han.

Vad tror du kommer hända nu när du anmäler 15 000 företag?

– Jag tror systemet kapsejsar och man ser hur orimligt det här är, säger han.

Varför tror du att du själv dömdes?

– Jag lämnade in fel. Men det var en privatperson som anmälde mig och det blir jag förbannad för. Det är inte olagligt enligt Skattemyndigheten att lämna in försent, utan man får betala för det.

Men du dömdes ju?

– Det är klart jag gör, om någon anmäler. Det är ni journalister som är så jävla dåliga som inte avslöjar sånt här. Det är ni journalister som borde påpekat detta, inte jag.

Karlsson menar att systemet är orimligt och gör jämförelser med angiverisystemet i gamla Östtyskland.

Nu har han begärt ut listor på alla som lämnat in sin bokföring för sent, och han planerar att lämna in anmälningen till polisen på fredag.

Skaraborgs Läns Tidning var först med att rapportera om detta.