Ny migränmedicin kan hjälpa miljontals

Substansen som Lars Edvinsson upptäckte heter CGRP och är en kedja av aminosyror. Han och hans kollegor såg att utsöndringen av CGRP ökade i hjärnan vid migränanfall. En avgörande upptäckt för att förstå vad migrän egentligen är och hur man skulle kunna stoppa den. Men då, på 80-talet var det inte många som trodde på den här forskningen och Lars Edvinsson har fått kämpa i motvind under många år.

– Migränforskning får väldigt lite stöd ifrån de stora fonderna, det är inte så allvarligt menar man eftersom man inte dör av det som till exempel av hjärtinfarkt och stroke. Men migrän är något man har hela livet.

– Egentligen skulle man ju tycka att man borde kunna fokusera lite mer pengar i denna typen av forskning, säger Lars Edvinsson.

Det dröjde alltså decennier innan andra forskare fick upp ögonen för det som Lars Edvinsson och hans kollegor sysslade med nere i labbet i källaren på Universitetssjukhuset i Lund. Men nu tävlar fyra läkemedelsbolag om att bli först med en migränmedicin som bygger på hans idé.

Alla bolagen är i slutfasen av kliniska prövningar på stora grupper av patienter och det handlar bland annat om att ta fram en antikropp som stoppar signalsubstansen CGRP vid ett anfall. Man testar både medicin som tas förebyggande genom sprutor och som tablett vid akuta episoder.

– De resultat som vi har sett är ju väldigt bra. Man får i det närmaste en halvering av migränfrekvensen, säger Ulf Frejvall, neurolog och ansvarig för svenska studier på den nya medicinen.

– Jag har ju patienter som inte haft huvudvärk på ett par år nu från att ha haft sju till åtta migränanfall i månaden. Det är en fantastisk utveckling, säger Ulf Frejvall, neurolog och en av de ansvariga för de svenska studierna som görs på den nya medicinen.

Den nya medicinen riktar sig till patienter med kronisk migrän, alltså de som har minst 15 dagar med huvudvärk i månaden. För dem har alternativen varit förebyggande mediciner som egentligen inte är avsedda för migrän, som psykofarmaka och hjärtmedicin som betablockerare.

– Den har lite effekt i några månader och sen klingar den av. Här får vi en mycket bättre effekt som sitter i under hela behandlingen, vilket jag inte har sett tidigare och det är mycket mycket roligt.

Kliniska tester med fyra olika preparat på över 5 000 patienter med migrän runt om i världen har hittills inte avslöjat några allvarliga biverkningar. Inom två år tror professor Lars Edvinsson att den nya medicinen kommer finnas på den svenska marknaden och trots att det var han som upptäckte signalsubstansen CGRP och dess roll i hjärnan när migrän uppstår så kommer han inte att bli rik på den upptäckten.

– Nej, som grundforskare som följt hela förloppet så finns det inga sådana vinster i det här. Jag kanske kan få lite allmosor till min forskning.

– Jag tycker det är härligt att det arbete jag har gjort under många år leder till någon nytta. Det är good enough for me, säger Lars Edvinsson.