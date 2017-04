Gymnasieelever informerar om nätkränkningar

Parkskolan i Osby har valt att försöka motarbeta nätkränkningar, och till sin hjälp har man gymnasieelever från Ekbackeskolan.

En del av det arbetet består av att hålla egna lektioner tillsammans med högstadieeleverna på Parkskolan, där de får delta i lekar och övningar där de måste ta ställning till olika påståenden angående internet, sociala medier och sina egna vanor.

Redan förra året fick eleverna på Parkskolan svara på en enkät om kränkningar på nätet. 77 elever i årskurs 7-9 deltog i enkäten.

Närmare en tredjedel av eleverna upplevde att de blivit kränkta via mobil, dator eller surfplatta någon gång under den terminen. Tio elever erkände att de kränkt någon annan under terminen.

Hälften av eleverna hade sett någon annan bli kränkt, och nästan hälften svarade dessutom att de inte gjorde någonting åt det.

– Det vi uppmärksammade mest var att man inte vände sig till vuxna och inte heller gör någonting åt det när kamrater kränks på nätet, säger Ingrid Ullsten, rektor på Parkskolan.

Oskar Nilsson och Emma Hansen är två av gymnasieeleverna som jobbar med projektet.

– Det är olika beroende på vilka sociala medier man är på. På Facebook eller Twitter upplever jag att det är mycket mer vanligt med hat, säger Oskar Nilsson.

Emma Hansen instämmer.

– Nu när vi har jobbat med detta har jag fått upp ögonen för hur vanligt det faktiskt är, säger Emma Hansen.