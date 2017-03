Engelholms VS klara för SM-semi

Regerande mästarinnorna i Engelholms VS kunde på söndagseftermiddagen tämligen enkelt vinna den tredje SM-kvartsfinalen mot Lund. Setsiffrorna 25-15, 25-10 och 25-19 vittnar om att det här aldrig var något snack.

Engelholm var aldrig skakade under söndagens hemmamatch utan behöll fokus. Lund startade det tredje setet piggt och kunde rycka åt sig en 5-1-ledning. Gästernas poängövertag höll sig till mitten av det sista setet innan Engelholms klass avgjorde. Lund stod upp bra men sett över hela kvartsfinalserien så var det klasskillnad mellan lagen. Inte minst blir EVS tunga och varierade anfallsspel en tillgång i det fortsatta slutspelet.

Engelholms VS får nu möta antingen Svedala eller Lindesberg i semifinal. Utan att föregå det sportsliga blir det troligen närkingskorna som ska betvingas för att EVS ska kunna nå en ny SM-final. Men Lindesberg blir en helt annan utmaning för Engelholm, jämfört med Lund som nu tar sommarlov.