Rögle tog tredje raka mot Karlskoga

Tack vare 2-1-segern, efter förlängning, mot Karlskoga leder nu Rögle matchserien i direktkvalet till SHL med 3-0.

– Det var den starten vi hade hoppats, nu har vi grymt läge att avgöra på bortaplan, säger segerskytten Edwin Hedberg till P4 Kristianstad.



Karlskoga var på väg mot en reducering i matchserien efter en bra genomförd match och strålande målvaktsspel av Emil Kruse.



Men så fick Alen Bibic in kvitteringen bara några minuter före full tid.



Matchen gick till förlängning, och det blev en dramatisk sådan.



Rögle hade en puck inne i mål, spelarna jublade men efter kontroll med tv-bilderna visade det sig att det var hög klubba på målskytten Jack Connolly och målet dömdes bort.



De fortsatte mala på, skapade mängder med chanser i numerärt överläge, utan att få in pucken samtidigt som Karlskoga då och då stack upp i riktigt farliga kontringslägen.



Bara ett par minuter innan det var dags för en ny omspolning av isen fick till slut Edwin Hedberg in pucken, framspelad av Cade Fairchild och Tylor Matson.



– Det var grymt skönt, jag hann inte se så mycket eftersom alla kom och stormade och sen var bänken där direkt , säger Hedberg till P4 Kristianstad.



Rögle kan avgöra matchserien redan på onsdag i Karlskoga.