Veckans DJ: Musik är Åsa Scharins följeslagare i livet

Åsa Scharin skriver om IFK Kristianstad och sitter i Kristianstads DFF:s styrelse.

– Men jag kan egentligen ingenting om handboll eller fotboll, men vill locka alla som jag till matcherna, säger hon.

I dag är hon också veckans DJ i Förmiddag och ska presentera en låtlista som betyder mycket för henne.

Åsas lista:

Den här låten påminner om min barndom…

Alice Babs - Den olydiga ballongen

Detta är mina ungdomsidoler...

Ekseption - Choral



Den här låten påminner mig om min stora kärlek…

Bon Jovi – Bed of Roses

Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

The Clash – London Calling



Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten...

The Rubettes – Sugar baby love



Den bästa svenska låten just nu...

Laleh – Welcome to the show



Denna låt säger något om mig...

Amadou & Mariam – La Réalité