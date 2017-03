Nytt labb drar in miljoner till högskolan

MORPHEUS

Förkortningen står för Model Areas for Removal of Pharmaceutical Substances in the South Baltic.

De fyra Östersjöregioner som deltar i projektet är Skåne (Sverige), Mecklenburg (Tyskland), Pommern (Polen) och Klaipeda (Litauen).

Bilden från det internationella kick-off-mötet i Gdansk i mitten av mars.