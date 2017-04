Fler skåningar går till doktorn på nätet

Jag befarar att de här konsultationerna kommer att dränera de tunga, vårdkrävande och behövande grupperna på pengar.

– Jag tänker på de äldsta patienterna som är multisjuka och som behöver fysisk kontakt, undersökningar och provtagningar, säger Helena Machalek, läkare på vårdcentralen Sundets läkargrupp i Bjärred.

Numera finns möjligheten att få kontakt med läkare i princip dygnet runt via digitala vårdcentraler. Patienten loggar in med sitt bank-ID, och kontakten med läkare sker antingen via skriftliga meddelanden eller via videomöte. De digitala vårdcentralerna kan inte ta hand om allt men listar ett trettiotal olika symptom och diagnoser som lämpar sig, till exempel halsont, urinvägsbesvär och depression.

Lättillgänglig tjänst

Privata Novakliniken driver åtta vårdcentraler i södra Skåne. Där erbjuder man sedan i december sina listade patienter att söka vård gratis via den digitala vårdcentralen Min doktor. Hittills har drygt 200 patienter testat.

– Det kändes självklart att år 2017 skapa en lättillgänglig tjänst för de enklare åkommorna för våra patienter, säger Carina Nordqvist Falk, vd och verksamhetschef på Novakliniken.

Hur ser du på risken att de här enklare vårdbesöken tar en allt större del av de totala vårdresurserna?

Det är såklart en risk som man får följa. De här patienterna tar redan i dag en rätt stor andel resurser i form av akuta besök på våra vårdcentraler.

– Tanken är att vi ska kunna hantera fler enklare åkommor snabbare genom att erbjuda digitala tjänster, och på så sätt får vi mer tid och resurser över till våra allra svårast sjuka och dem som kanske inte har möjlighet att utnyttja digitala tjänster.

Växande intresse

Sedan i somras har alla skåningar kunnat söka vård på digitala vårdcentraler via två privata vårdcentraler i Region Jönköpings län. Sammanlagt utnyttjade 2 700 skåningar tjänsten förra året, och intresset växer. Bara i januari i år gjordes 1 200 skånska digitala besök, enligt Region Jönköpings län.

För besöken förra året fick Region Skåne betala 2,5 miljoner kronor, och läkaren Helena Machalek befarar att alltmer av vårdens resurser kommer att gå till digitala besök, och att det kommer gynna en medelålders, relativt frisk del av befolkningen.

– Jag kan mycket väl förstå att man kan känna att man borde kunna få hjälp, när tekniken finns. Det kan kortsiktigt gynna den gruppen, men långsiktigt tror jag att det finns faror även för den gruppen med till exempel ökad antibiotikaförskrivning, ibland feldiagnostik, bristfällig uppföljning och annat, säger hon.

Avlastning

De digitala vårdcentralernas argument är i stället att de genom att ta hand om de lättare åkommorna kan avlasta de vanliga vårdcentralerna, som då får mer tid för mer komplexa patienter.

– Jag känner inte att vi har behov av att avlastas. Jag tycker tvärtom att de så kallade enklare frågorna kan vara ett väldigt trevligt och nödvändigt inslag i vårt arbete, säger Helena Machalek.

Vi kan inte enbart ha kvar de tyngsta patienterna.

Hon tycker också att det fysiska mötet i de flesta fall är viktigt att mycket kan avläsas genom att se patienten och att man redan i dag har möjligheten att göra uppföljningar på telefon.

Helena Machalek anser att pengarna i stället borde satsas på de vårdcentraler som har problem med tillgängligheten. Samtidigt behöver inte en total tillgänglighet vara något att sträva efter, säger hon.

– Jag har hört ett gammalt uttryck i Jämtland en gång i tiden: "smörja på med tålamod". Det duger långt att avvakta. Inte snabba ryck här och nu via nätet utan vänta lite. När det gäller infektioner går mycket över när man avvaktar, säger hon.