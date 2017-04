Premiär för amerikansk turnébuss

Strax efter klockan sex på morgonen klev Morgonens Johanna Zachhau och Johan Pettersson ombord på bussen i Perstorp och körde tillsammans med delar av dansbandet Donnez mot Kristianstad.

I bussen ska bandet med sex medlemmar bo under sina turnéer. Två av bandmedlemmarna har lastbilskort och kan köra det stora fordonet men under intensiva perioder tar de in en extra chaufför.

- När man spelar så mycket som vi gör på sommaren, kanske 15 dagar i sträck, då behöver vi ha återhämtning mellan spelningarna och då är det skönt att ta in en extern chaufför, säger Donald Laitila.

Helene Persson sände delar av förmiddagsprogrammet från bussen, bland annat tillsammans med husbilsentusiasten Sven Svensson som har bytt husvagnen mot husbil.

Missa inte bildspelet från den lyxiga turnébussen!