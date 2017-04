Morsan: Ola skulle valt Ystad

Med exakt 50 dagar kvar till handbollens julafton (läs SM-finalerna) står vi nu med fyra kvartsfinaler framför oss. Inga skrällar och ni som läst denna blogg tidigare noterar säkert det jag skrev för några dagar sedan. Nu när alla ”experter” ska tippa utgången i respektive matchserie tar jag till ett annat grepp och låter min snart åttioåriga mor säga sitt och det skulle inte förvåna mig ett dugg om hon får rätt.

Jag tycker Ola skulle valt Ystad för det är roligare med derby. Men, Ola är ju experten så han har säkert valt rätt.



Morsan

För egen del så resonerar jag så här:

Att Eskilstuna Guif ska vinna i bäst av fem matcher ser jag som en omöjlig uppgift för Janne Ekmans pågar. Men, det skulle inte förvåna mig ett dugg om matchserien går över 4 eller till och med 5 matcher. Någon gång ska sviten spräckas och det är inte helt osannolikt att det blir Guif som kommer stå för den bedriften.

Mitt tips: 3-2 till Kristianstad

Tomas Axnér och hans Lugi ställs mot Sebastian Seifert och Ystads IF. Tycker inte att Ystad pinkat in sitt nya revir tillräckligt. Denna säsong har YIF förlorat sex (6) matcher i den nya arenan. Det kommer med all säkerhet bli ett mindre krig innan man särar på dessa två klassiska handbollslag.

Mitt tips: 3-2 till Lugi

Redbergslid är den stora överraskningen i säsongens handbollsliga. På upptaktsträffen sa Jasmin Zuta:

— Vi är en bit från toppen och vi vet vad vi behöver göra för att närma oss.

Helt klart är att Zutas gäng tagit stora kliv och att flera spelare i truppen växt till sig i sin handbollskostym. Sävehof är ett lag som kan det där med slutspel och ni minns säkert bataljen förra säsongen där Olle Forsell Schefvert med flera brottade ner Lugi i fem matcher. Väldigt öppen historia det här.

Mitt tips: 3-2 till Sävehof

Alingsås är inte att känna igen. Såg inte matchen i går men vinner man med 15 bollar på bortaplan så känns det någonstans att ökenvandringen är över. HK Malmö har fördelen av hemmaplan i en eventuell 5:e match men frågan är om det är en fördel när det enda man hör är ordförandens trumma? Jag tror, nej jag är övertygad om att Alingsås vinner detta och går till semi.

Mitt tips: 3-1 till Alingsås

/Tjing