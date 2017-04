Trefaldighetskyrkan öppnar tillfälligt

En tjuvkik bakom de stängda portarna avslöjar att mycket redan har hänt. Innanför huvudingången finns numera automatiska glasdörrar på plats, som gör att även rullstolar och rollatorer kan komma in utan bekymmer.

- Vi ville göra kyrkan mer välkomnande. Nu kan vi ha träportarna öppna och det gör att det är lättare att komma in och samtidigt ser man också utifrån att kyrkan är öppen, säger Bengt Alvland, som är förvaltningschef för Svenska kyrkan i Kristianstad.

Gravhällarna som tidigare fanns i golvet har tagits upp och placerats mot väggarna i stället, för att inte utgöra hinder för rullstolar. På deras plats har tegelgolv, gjort enligt den gamla förlagan, lagts. I vapenhuset har ny belysning i form av vägglampetter monterats.

- Och framme vid koret har vi fått specialbyggd förvaring för allt som tidigare stod framme. Det gör att kyrkan ser prydligare ut och det underlättar också för dem som städar, säger Bengt Alvland.

Den gamla inredningen med kyrkbänkar på vardera sidan om koret har också restaurerats och intagit sina gamla 1600-talsplatser.

- Vi har arbetat med renoveringsarbetet i fyra år, det har varit mycket planering och antikvarisk konsultation.

Egentligen öppnar inte kyrkan förrän 2 maj, men just inför och under påskhelgen vill man förstås hålla öppet, om än under något provisoriska former.

- Ja, bland annat ska en ny ljudanläggning installeras, så under den här tillfälliga öppningen kör vi med en provisorisk ljudanläggning, säger Bengt Alvland.