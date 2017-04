Rekordmånga lämnar svenska kyrkan

En förklaring är förra årets avslöjanden om att anställda inom kyrkan åkt på dyra utlandsresor som Ekot och Aftonbladet då publicerade. Men medlemsflykten har pågått en längre tid och orsaken som många uppger är att man inte tror på Gud.



Under de senaste tio åren har i genomsnitt knappt 57 000 personer begärt utträde årligen, medan det under fjolåret alltså var 90 000. Det visar kyrkans officiella medlemsstatistik som presenteras under tisdagen. Pernilla Jonsson är analyschef på Svenska kyrkan och hon berättar att man såg ett ovanligt stort medlemstapp under sommaren.



– Det kopplar vi till den mediegranskning som var och där kan vi också se att det var en annan grupp av medlemmar, de som haft en lång relation de som var mellan 55 till 70 år, som som var överrepresenterade bland de som trädde ur, säger Pernilla Jonsson analyschef på svenska kyrkan.

I samband med statistiken presenteras idag också resultaten av en webbenkät där tidigare medlemmar svarat på frågan varför de begärt utträde ur Svenska kyrkan. Enkäten genomfördes av Nordstat och frågan om utträde besvarades av 1496 personer.

40 procent svarade alltså att de inte tror på gud och 18 procent att det inte kändes meningsfullt att vara medlem.



Sett till kommuner skedde de procentuellt sett största medlemsbortfallen i Pajala och Hällefors kommun. Medan både Vaxholm och Bollebygd stod ut som de enda två kommuner där Svenska kyrkan procentuellt sett ökade i medlemsantal 2016.