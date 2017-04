LUGI vs Ystads IF

I morgon onsdag har vi nedsläpp när herrarnas kvartsfinaler drar igång. För egen del ska jag kommentera Lugi mot Ystad för C More och IFK Kristianstad mot Guif för SR (hela matchen på webbradio) i den första omgången. Härligt att få möjligheten att vara mitt i hetluften när det drar ihop sig. Fick ett snack med Tomas Axnér igår och han vidhåller; Han och Lugi gjorde rätt val när de tog sig an Ystad i stället för Sävehof.

— Vi har vunnit nittiofem procent av våra hemmamatcher denna säsongen och det är bara Kristianstad som lyckats vinna i vår arena. Lägg därtill att Ystad har förlorat elva bortamatcher denna säsongen - och dessutom förlorat sex matcher hemma. Därför tycker jag att vårt val var ganska logiskt.

Tomas menar också att Ystad inte är lika starka hemma i sin nya arena jämfört med gamla Österporthallen. Inte ännu, i alla fall.

— Det tar tid att pinka in revir men när man väl gjort det – då kommer också tryggheten. Se på vår gamla hall, där pulvriserar vi fortfarande allt och alla när vi ”tvingas” spela där - det sitter liksom i väggarna, säger Tomas.

Tomas Axnér

Visst, man kan luta sig mot statistik och stark tradition men i ett slutspel, och framförallt i ett stekhett Skånederby, då försvinner allt logiskt tänkande och Sebastian Seifert i Ystad blev faktiskt lite förvånad när han fick höra att Lugi valde Ystad.

— Jag blev lite förvånad över Lugis val. Trodde att de skulle välja Sävehof och att Redbergslid skulle välja oss men nu blev det så här och det kommer bli fantastiska matcher, det blir det alltid mot Lugi, säger Sebastian Seifert.

I Lugi är alla i truppen tillgängliga, bara Nemanja Milosevic som är lite halvskadad men Axnér räknar med sin ärrade veteran när visslan går. I Ystad är det ”bara” de långtidsskadade som saknas (Hugosson och Zareba) och för att kunna störa Lugi menar ”Sibbe” att målvaktsspelet måste upp en nivå.

— Vi måste få igång våra målvakter vilket har varit lite sisådär denna säsong. Men, jag räknar med att Anders (Persson) tänder till lite extra nu när det är slutspel, säger Seifert om sin målvaktsveteran.

Sebastian Seifert gör som bekant sin sista säsong som tränare för Ystads IF och börjar nu se slutet på en väldigt lång spelar/tränarkarriär

— Jag vill avsluta på bästa sätt och jag är supermotiverad inför detta slutspel.

Vad som händer sedan står skrivet i stjärnorna, inget är klart enligt Seifert.

— Jag kommer med största sannolikhet att göra ett uppehåll med handbollen efter detta. Jag har två grabbar (11 och 13 år) och känner att jag vill lägga mer tid på dem. Det kommer förmodligen bli ett helt vanligt ”Svensson-jobb” och jag ser faktiskt fram emot att kunna vara hemma kvällar och helger. Vet inte riktigt hur det känns och samtidigt som jag längtar måste jag erkänna att det skrämmer mig lite, avslutar ”Sibbe”.

En som inte drar ner på tempot med handbollen är Tomas Axnér som, precis som vanligt kommer jobba dubbelt, som tränare och som expert i TV4 Sport - även mitt i brinnande slutspel.

— Jag kommer jobba för TV4 i påskhelgen, antingen i Alingsås eller i Eskilstuna och kommer då att träna på förmiddagen med mitt LUGI innan jag reser iväg, avslutar Tomas Axnér.

/Tjing