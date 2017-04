Årets första för Rosenberg

När Malmö FF tog en poäng i den allsvenska premiären borta mot IFK Göteborg (1-1) inför storpublik var det Pawel Cibicki som svarade för 1-1-kvitteringen på Ullevi- anfallaren som kommit hem till MFF efter sin succésäsong i Jönköpings Södra (tio mål) 2016.



I hemmapremiären mot Sundsvall inför 18 378 åskådare var det en betydligt mer ovan målskytt som visade vägen för det regerande mästarlaget MFF.



Efter en lång utlandskarriär i Basel och Anderlecht vände Behrang Safari hem förra sommaren, men några mål blev det inte för vänsterbacken under fjolårets elva MFF-matcher. Nu knäade 32-åringen in en hörna fram till 1-0 bakom Sundsvallsmålvakten Tommy Naurin i den 35:e matchminuten. Safaris tredje allsvenska mål i karriären.



Även om MFF inte radade upp klara målchanser var ledningsmålet helt logiskt. Hemmalaget ägde bollen 60 procent av tiden i den första halvleken, hade 7-1 i avslut mot mål och 6-0 i hörnor.



Sundsvall, som premiärvann med 3-1 mot nykomlingen Eskilstuna, hade fortsatt svårt att sticka upp mot Malmö även efter paus. Inte blev det lättare när 2-0 föll efter en timme.



Lagkaptenen och anfallsstjärnan Markus Rosenberg har inte gjort mål för MFF under 2017 - inte i premiären och inte i lagets träningsmatcher. Nu svarade 34-åringen för en briljant aktion när han plockade ner Yoshimar Yotúns höga lyra i straffområdet med högerfoten och skickade in 2-0 distinkt bakom Naurin.

– Det var en härlig nedtagning, jag fick till den perfekt och tajmade studsen, det var ett fint mål, säger Markus Rosenberg.

Lagkaptenens mål satte punkt för det allsvenska mötet. Varken Malmö eller Sundsvall skapade några heta chanser under den sista halvtimmen.



För Malmö FF väntar närmast Halmstad på bortaplan. Sundsvall möter Häcken på hemmaplan.