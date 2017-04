Lasse Stefanz, Kent och Miriam Bryant sålde bäst ifjol

Att försäljningen av vinylskivor forsätter att öka markant (förra året gick det upp med nästan 39 procent) är i det stora hela inte särskilt märkbart för musikbranschen. För totalt sett står försäljningen fortfarande bara för omkring fyra procent. Det är fortfarande mindre än hälften av vad CD-försäljningen bidrar med, trots att den alltså fortsätter att tappa, medan digitala intäkter för exempelvis streaming ökar.

Totalt ökade försäljningen av musik i Sverige med 6,2 procent enligt IFPI:s statistik och landade 2016 på drygt 1,1 miljarder kronor.

Samtidigt passade IFPI på att meddela att de tre bäst säljande svenska skivorna förra året var Miriam Bryants "Hisingen och hem igen", Kents "Då som nu för alltid" och Lasse Stefanz "Roadtrip". De mest säljande singlarna var Mike Perry feat. Shy Martins "The Ocean", Frans "If I were sorry" och Lalehs "Bara få va mig själv".