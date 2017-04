Straff eller inte?

Tycker det är synd att matchen i Lund fick avgöras på en mycket tveksam straff. Om man någon gång ska tillämpa ”hellre fria än fälla” så var just denna situation ett praktexempel: Anders Hallberg stegar förbi Jonathan Svensson, som helt ren med Anders Persson missar. Dessutom ur snäv vinkel. Att Lugi får två chanser att avgöra matchen, i detta läge av matchen, känns så här i efterhand en smula orättvist. Men, Ystad får lite skylla sig själva, hade ju matchen i en ask men klarade inte av att stänga locket. Tycker laget matchades lite märkligt. De ordinarie kantsexorna spelade inte alls eller åtminstone väldigt sparsamt. När Alexander Borgstedt blev skadad kom Emil Hansson in men fick inte fullt förtroende utan blev utbytt och ersatt av båda Jonathan Svensson och Jesper Gustafsson som båda haft betydligt bättre dagar på jobbet. Målvaktsspelet blev kvällens höjdpunkt och på måndag möts lagen igen i Ystad. Den vinner Ystad.

***

Har sett IFK Kristianstads alla matcher denna säsong och den mot Eskilstuna Guif på Skärtorsdagen hamnar nog på topp fem, åtminstone de första tjugo minuterna. Skillnaden lagen emellan var monumental och ett tag tyckte man nästan synd om Guifarna - som i uppställt läge hade det väldigt mödosamt. Det gjorde ont i mig varje gång som ”lille-Ekman” stegade inåt och med sina dryga 70 kilo mötte 213 kilo Lipovac/Henningsson. En dödsdömd taktik och ska Guif störa IFK framöver måste de springa utav h-e och försöka få ut bollarna på kanterna. För detta såg man inget av i denna match.

***

Att Alingsås skulle vinna i Malmö var för mig ganska väntat. Malmö inledd dock bäst men efter 25 minuter tog bränslet slut och Alingsås kom ikapp, gick förbi och släppte sen aldrig segergreppet utan återvände hem med en nyckelseger – detta släpper aldrig AHK. Noterbart är att Jesper Konradsson gick mållös från matchen och att Zoran Roganovic hade en väldigt tung afton. Rapport om bara ett mål och flera tekniska fel från Zoran gör ont i en att höra. Om Malmö ska vända på detta så behövs en Zoran i gammal god form. Punkt.

***

Redbergslid vann första ronden i en öppen och målglad tillställning. Enligt rapporterna var det tvärtemot Lund, inte direkt målvakternas afton. Uddamålsseger för hemmalaget RIK kan låta dramatiskt men Redbergslid hade kontroll på matchen även om Sävehof var uppe och nosade med knappa fem minuter kvar. Detta kommer bli ett drama över 5 akter och jag vidhåller mitt utgångstips, Sävehof kommer att dra det längsta strået till slut. Bara en känsla jag har.

/Tjing