Nära Shoot-out i går - som vi längtar!

En påsk i handbollens tecken där man tar med sig många intryck och några har verkligen etsat sig fast. Ett är när Per Johansson (tränare), Bella Gulldén, Linnea Torstensson och deras CSM Bukarest spelade en avgörande match om att ta sig till Final Four mot Ferencvaros i Budapest. Den inramning och det tryck som kom från läktarna fick en att sitta givakt i tv-soffan. Tyvärr spårade det ur i den andra halvleken när publiken kastade in diverse saker (och vätska!) men Bukarest stod emot på ett imponerande sätt och vann matchen med 27-25. Förutom Bukarest är makedonska Vardar, Buducnost från Montenegro och ungerska Györ klara för Final Four som avgörs i Budapest 6-7 maj.

***

Ett annat är när Ystad tog emot Lugi i kvartsfinal två. Ett drama som krävde förlängning och där Lugi återigen drog längsta strået. Ystad förlorade återigen på egna misstag och visar inte den kyla i slutet som krävs för att slå tillbaka rutinerade Lugi - som återigen saknade sin försvarsgeneral, Nemanja Milosevic. Starkt gjort av Lugi som nu har matchboll att avgöra detta. Tror dock att Ystad vill annat och kommer således att sälja sig dyrt i Lund på torsdag. Blev riktigt imponerad av Ystads 97:or - Emil Hansson och Lucas Sandell. Dessa två kommer att bära YIF i många år framöver, var så säkra. Även Lugis Lucas Pellas är värd att nämna efter sina 5 mål i förlängningen.

***

Nära nya "Shoot-out" alltså. Tycker 2 x 5 minuter x 2 är minst en förlängning för mycket. Mitt förslag är att helt skippa förlängning och direkt avgöra på shoot-out. Det räcker med 60 minuter. Att se två jämna lag stånga sig blodiga i ytterligare 20 blir bara för mycket. Att få se och uppleva shoot out hade dragit folk och uppmärksamhet till matcherna i våra ligor och är precis vad som behövs för att utveckla vår sport i rätt riktning.

***

Ett tredje intryck är när IFK Kristianstad tog sin första seger i nya arenan i Eskilstuna. Med mängder av tekniska fel och konstiga avslut lyckades IFK krångla sig till en seger genom att spänna musklerna matchens sista tio minuter. Därmed kommer semifinalplatsen med största säkerhet bli klar redan på fredag. Trodde faktiskt att Guif skulle skrälla med minst en vinst i denna matchserie men laget väger för lätt mot tunga IFK.

/Tjing