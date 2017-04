Veckans DJ - Annikafiore: Det blev glitter och glamour från första början

Annikafiore föddes som Annika Johansson, men blev Annikafiore när hon var med och startade Alcazar.

– Det var Alexander Bard som döpte om oss. Till mig sade han bara att jag ska heta Annikafiore. Jag tror att han tänkte på Tintin-karaktären Bianca Castafiore.

Annikafiore föddes rakt in i den politiska proggen och blev direkt ett ABBA-fan.

– Det blev glitter och glamour direkt.

Efter gymnasiet blev det musikalartistlinjen på Balettakademin i Göteborg och sedan Stockholm. Och sedan karriären med Alcazar.

Dessa låtar valde Annikafiore:

Den här låten tar mig till barndomen...

ABBA - If it wasn't for the night

Mina ungdomsidoler...

Mary J. Blige ( feat U2) - One

Denna låten får mig att tänka på min stora kärlek...

Thomas Helmig - Stupid Man

Denna låten tar mig till min favoritplats...

Annikafiore - Crying At the Discoteque (PiolRemix)

När jag är ledsen så spelar jag...

Dixie Chicks - Not ready to make nice

Bästa svenska låt just nu...

Py & Bark - Vakna upp du är ännu på jorden

Denna låten säger något om mig...

Annikafiore - Love2Live