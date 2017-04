Ytterligare man anhållen för människorov

Det var mellan två lektioner på tisdagen som flickan försvann från sin skola. Skolan kontaktade hennes föräldrar som vände sig till polisen och ett stort sökpådrag drog igång. Flickan hittades senare inlåst på en tågtoalett i Landskrona.

Polisen har alltså sökt två männen sedan bortförandet.

Under gårdagen kom en 38-årig man in på en polisstation i Skåne och han delgavs då misstänkte om brott och greps och anhölls misstänkt för människorov. Senare under kvällen kunde alltså även den andre mannen gripas och anhållas.

Även den andre mannen greps i Skåne och har nu förts till Karlskrona där han sitter anhållen.

Under gårdagen genomfördes förhör med 38-åringen och han nekar han till brott.