Malmö FF rycker i toppen efter övertidsmål

Det blev ännu en dramatisk avslutning på Borås Arena med flera sena mål. I 78:e minuten kom Magnus Wolff Eikrem in. Med sin första touch rullade han snett inåt bakåt till Pawel Cibickis 1-0-mål.



Elfsborg svarade direkt. Viktor Prodell nickade in kvitteringen på ett fint inlägg från Issam Jebali.



Hemmalaget såg ut att ta poäng av allsvenskans gigant.



Men på tilläggstid kom Malmö i ännu en anfallsvåg. Nu slog Wolff Eikrem ett inlägg som prickade Jo Inge Bergets panna. Nicken betydde 2-1-seger - och nu är Malmö FF sex poäng före resten av lagen som försöker hänga med i toppen.



Malmö tvingades till ett tidigt byte och rockader i laget, när vänsterbacken Pa Konate blev liggande med lårsmärtor halvvägs in i första halvlek. U21-landslagsspelaren rullades ut på bår med en misstänkt muskelbristning i höger baksida.



Det var en fotbollsmatch på hög allsvensk nivå. Intensivt, högt tempo, täta närkamper för att vara på konstgräs - och många spelare som försökte vara konstruktiva i de flesta situationerna.



Det som länge saknades på Borås Arenas släta matta var heta målchanser.



Men i början av andra halvlek hettade det till. Inom loppet av en minut hade Markus Rosenberg två spetsiga närskott. Elfsborgs målvakt Kevin Stuhr Ellegaard fällde ut högerbenet båda gångerna och styrde bollen utanför.



Johan Wiland i andra målet gjorde något liknande - fast med vänsterfoten - när Viktor Prodell kom rusande i det friläge som var Elfsborgs första ordentliga målchans, i den 55:e minuten.



Matchen tippade alltmer över i ljusblå favör. Malmö kom oftare och med mer kvalitet och kontroll in i straffområdet än vad Elfsborg gjorde. Och till slut - när Magnus Wolff Eikrem hade bytts in - kom också målen.



– Det är en stark bortaseger och vi har fått en bra start på säsongen, säger Wolff Eikrem till Radiosporten.

Elfsborg-Malmö FF 1-2 (0-0)

0-1 Pawel Cibicki (79), 1-1 Viktor Prodell (83), 1-2 Jo Inge Berget (90).



Varningar, Elfsborg: Jon Jönsson, Per Frick, Anders Randrup. Malmö FF: Anders Christiansen, Oscar Lewicki.



Domare: Stefan Johannesson, Stocksund.



Publik: 8 452.



Elfsborg (4-4-2): Kevin Stuhr Ellegaard - Anders Randrup, Jon Jönsson, Joakim Nilsson, Adam Lundqvist - Emir Bajrami (Daniel Gustavsson 82), Simon Olsson, Issam Jebali, Simon Lundevall (Alex Dyer 89) - Viktor Prodell, Per Frick (Rasmus Rosenqvist 85).



Malmö FF (4-4-2): Johan Wiland - Anton Tinnerholm, Franz Brorsson, Behrang Safari, Pa Konate (Oscar Lewicki 27) - Pawel Cibicki (Felipe Carvalho 90), Anders Christiansen, Erdal Rakip (Magnus Wolff Eikrem 78), Yoshimar Yot?n - Markus Rosenberg, Jo Inge Berget.