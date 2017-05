Inte bevisat hur skadorna uppkom enligt försvaret

På onsdagen var det dags för försvaret att ge sin syn på vad som hände innan det månadsgamla spädbarnet kom in till akutmottagningen med svåra skador som gjorde att barnet senare avled.

- Man har konstaterat att barnet har avlidit och så vet man inte hur det har gått till och då anser man att föräldrarna måste ha gjort det. Man försöker leta efter tecken på detta och på att man borde sökt läkarvård tidigare, men det finns inga såna tecken, säger Niclas Larsson som företräder den misstänkta pappan.

Han säger att han i stort sett är överens med åklagaren om barnets skador och de blödningar som fanns i hjärnan, men att det inte finns bevis för att skadorna ska ha orsakats av föräldrarna.

Hur ser du på omständigheten att sjukvårdspersonalen gjorde en polisanmälan?

- När de ser skador som de inte kan förklara hur de uppkommit så måste de göra det, det har inte med något annat att göra.

- Rätten kommer bara att titta på om åklagaren har lyckats styrka det hon påstår.

Mammans försvarare Torgny Dahlberg trycker i rätten på att föräldrarna haft tät kontakt med sjukvården under barnets levnad. Han menar också att det inte kan uteslutas att skadorna kan ha uppstått t ex under förlossningen.