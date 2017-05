Veckans DJ: Jens Duvander - tredje generationens konditor

Jens Duvander är född på landsvägen mellan Färlöv och Torsebro. I dag är han 43 år och driver ensam Conditori Duvander i Kristianstad. Ett konditori som blivit årets konditori.

– Men jag är mjölallergiker, liksom mina företrädare. Men som konditor slipper jag närmare kontakt med mjöl.

Jens musikval landade i en mix av Lionel Richie och O.M.D.

– Jag tror det är bra att vara lite av allätare, det håller i längden.

Jens Duvanders låtlista:

1. Den här låten påminner om min barndom…

Stuck on you - Lionel Richie

2. Detta är mina ungdomsidoler...

Billie Jean - Michael Jackson

3. Den här låten påminner mig om min stora kärlek…

Without your love - Toto

4. Denna låt förknippar jag med min favoritplats…

Sailing on the seven seas - O.M.D

5. Om jag känner mig ledsen så spelar jag denna låten…

Sweet child of mine - Gun's N Roses

6. Den bästa svenska låten just nu…

The one and only - Chesney Hawkes

7. Denna låt säger något om mig…

Raggarrock, pojkar som busar - Björn Rosenström