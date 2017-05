Italien - hetaste vinnaren om Schlagerpanelen får bestämma

Nu har schlagerpanelens medlemmar Annikafiore, Janne Bark och Niklas Larsson samlats för sista gången för att sia om vinnare och förlorare i årets Eurovision song contest. Niklas är till och med på plats i Kiev, Ukraina.

– Det är inte så mycket uppmärksamhet runt tävlingen bland ukrainarna, tycker jag, berättar Niklas.

Men Niklas följer förstås allt som händer runt och i arenan.

– I dag har jag köpt en rumänsk flagga för att vifta med under kvällens semifinal. Rumänien går nämligen all in för det hela. För visst är det klart att man ska joddla, säger han.

– En del menar att det är de galna numren som vinner i år, säger Janne.

Niklas håller med till viss del.

– Det kommer i alla fall till finalen, säger han.

Galen eller inte, väldigt speciell är i alla fall Italiens bidrag. Det är de alla tre överens om.

– Den låten har allt. Kostymen sitter bra, dansen är rolig, den har eurovision-glädje och en skön satirisk italiensk arrogans i texten, konstaterar Annikafiore.

Både Annikafiore och Niklas tippar just det italienska bidraget som vinnare. Janne tror mer på Bulgarien.

Sveriges Robin Bengtsson då? Niklas tror på en femte plats, Janne en sjätte och Annikafiore på en tolfte.