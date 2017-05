Kyrkoherde Anders O Johansson väljer musik med hjärtat

Anders O Johansson är 61 år och kyrkoherde i Broby-Emmislövs församling.

Han är också kontraktsprost i Östra Göinge. Han älskar att snickra, skulptera och hålla på med trä. Åker gärna motorcykel. Gillar att vara på sjön i en gammal snipa.

Bor i Broby, är gift med Maggan och har tre vuxna barn och fyra barnbarn.

Nu står han i färd med att byta Broby mot Malmö och flytten är nära.

När Anders väljer musik så får hjärtat tala och en flirt med Norge på självaste dagen av deras nationaldag.

Dessa låtar har han valt:

Från barndomen...

Du käre lille snickeboa - Jan Olsson

Från ungdomen...

Sång till friheten - Bjrön Afzelius

Min stora kärlek...

Det vackraste - Cecilia Vennersten

Vacker plats...

Öppna landskap - Ulf Lundell

När jag är nedstämd...

You raise me up - Josh Groban

Valfri sång...

Koppången - Sissel Kyrkjebö

Denna låt säger något om mig... (Låt på norska 17 maj)

Navnet Jesus blekner aldri - Oslo Gospel Choir