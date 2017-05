Kommunanställd med extrema åsikter hemma med lön

Kan man jobba med ensamkommande barn och ungdomar och samtidigt uttrycka extrema åsikter i sociala medier? Det här utreds just nu i Båstad kommun sedan frågan aktualiserades där tidigare under våren efter att man valt en anställd gå hemma med lön efter att han misstänks för att sprida högerextrema åsikter.



- Vi kommer att ta in extern kompetens för den här utredningen och jobbar tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, då vi bedömer att den här frågan har den principiella betydelsen att vi behöver den hjälpen, säger Henrik Andersson som är bildningschef i Båstad kommun.

Och enligt Henrik Andersson är det just avvägningen mellan yttrandefrihet och vad som är förenligt med uppdraget som är det knivigaste.

I det här fallet är medarbetaren anställd som integrationshandledare sedan ett par år tillbaka. Kommunen gjort en frivillig överenskommelse med medarbetaren om att han, av arbetsmiljöskäl, ska vara hemma med lön under maj medan utredningen pågår.

Men hur tänker kommunen när det gäller framtida rekryteringar till den här typen av jobb?

- Vi annonserar, tar referenser och intervjuar, säger Henrik Andersson. Det har skett i det här fallet också. Det vi har sagt och konstaterat är att vi måste bli bättre på referenstagning på sociala medier och jag kan inte fullt överblicka om såna här uttalanden förekommit tidigare, men vi har i alla fall sagt att det är ett förbättringsområde.

Om någon hade sökt motsvarande tjänst idag och gjort liknande uttalanden hade den personen fått jobbet då?

- Det har varit en ganska stor konkurrens om de här jobben och jag är mycket tveksam till att vi hade gjort det då, säger Henrik Andersson.