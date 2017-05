Skånes Dansteater visar naturlig dans

Musiken strömmar ur högtalarna. Publiken får själva söka sig fram i den stora labyrintliknande trädgården som nu finns där det tidigare låg en stor grå parkeringsplats.

Buskar, blommar har planterats, konstgräs har rullats ut. Dansarna är utspridda och inleder först enskilda solodanser men bildar snart små duetter i gångarna för att senare förenas till en stor grupp, som successivt dansar in i foajen.

Årets tema på dansteatern är förgänglighet och i det här dansstycket försöker man fånga de ständiga förändringarna och flyktigheten som finns i naturen.

– Allt är i omvandling. Till och med en sten omvandlas, den bara förändras långsammare än till exempel ett löv, säger Mèlanie Demers som tillsammans med Laila Diallo stått för koreografin.

Vad är det du tycker att du kan åstadkomma utomhus som du inte kan inne i en dansstudio?

- Idén att dans hör hemma överallt.

Det är över ett år sedan man började diskutera med landskapsarkitekterna hur parkeringsplatsen kunde göras. Det har krävts 30 ton jord, 400 träd och 2500 perenner för att få till rätt miljö och redan tidigt förstod man att det behövdes byggas något som ramar in trädgården, säger Carola Wingren

– Det är väldigt dött härute och väldigt blåsigt. Och då handlade det om att ändå skapa något som kunde upplevas som väldigt frodigt. Det viktigaste var att bygga upp väggar runt, säger Carola Wingren en av landskapsarkitekterna.



Dansarna och publiken fortsätter in i foajen och därefter salongen. Där blir en annan typ av rörelsen. För stora skillnaden mellan inne och ute är att utomhus kan man som koreograf inte kontrollera publikens blickar.

– Jag kan sätta ljus på en speciell detalj som jag vill ska ses. Men det kan jag inte ute, så jag måste acceptera att publiken kanske tittar på en planta precis bredvid en dansare som gör en otrolig rörelse som därmed inte ses.

Är det irriterande?

– Det är lite irriterande, men det är samtidigt väldigt befriande: att konst tillhör alla, säger Mèlanie Demers



Premiär på "Something about the Wilderness and several attempts at taming beauty" som föreställningen heter är den 26:e.