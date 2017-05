Färgteman och frodigt i engelsk trädgård

Det är Maria Nilsson och Anette Cato som skapat trädgården som ligger vid Svabesholms kungsgård på vägen mot Stenshuvuds nationalpark. Från i princip en ren gräsmatta har de byggt upp den engelska trädgården som nu efter ett par år är ordentligt frodig.

Gula och lila växter finns det gott om just nu i de stora breda rabatterna på var sin sida om gången som löper rakt igenom hela trädgården. Rabatterna speglar varandra och ramas in av en stram häck. På var sin sidan om häckarna är det lite mindre strikta former.

På ena sidan rosenrabatter i mjuka böljande former som följer de stora mittenrabatternas färgteman. Kallare vid entrén och sedan rödare och varmare ju närmare växthuset i trädgården bortre ände man kommer.

- Färgerna är inte i sina fulla prakt än, förklarar Anette Cato. Det dröjer någon veckan till.

På andra sidan är det mjukare former genom en damm, en körsbärslund och ett litet skogsparti eller woodland som det brukar kallas på trädgårdsspråk. Här finns också ett skugghus för växter och en romantiskt paviljong för vigslar. En allé av blommande äppelträd leder därifrån till kungsgården.

- Den är tänkt som altargång när folk gifter sig här, berättar Maria Nilsson.

Allra busigast är det i den cottage garden eller engelska allmogeträdgård som ligger vid entrén. Där blandar man växter av många sorter i de djupa bäddarna. Och i stället för en engelsk stuga, finns ett litet blått Muminhus.