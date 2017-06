With a little help... från Staffan!

Idag är det 50 år sedan Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band släpptes. Skåningen och Beatleskännaren Staffan Olander har själv bidragit till extramaterialet till nya jubileumsutgåvan av skivan.

Skåningen Staffan Olander är kanske Sveriges meste Beatleskännare. Själv sitter han på en ansenlig skatt av såväl Beatleskunskap som skivor. Bland annat en tidig version av Penny Lane som bara släpptes till några amerikanska radiostationer, sedan drogs tillbaka för att ges ut i den version som blivit den "riktiga" som vi alla hört och känner till. Denna fick han låna ut, till produktionen av den nya utgåvan av Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band. De skickade hit en kurir och fick låna mitt exemplar, - Den första promotionskivan hade de inte kvar i England, men jag hade den. De skickade hit en kurir och fick låna mitt exemplar, berättar Staffan Olander. Till 50 årsjubileet har en specialutgåva av Sgt Pepper släppts, då också med tidiga tagningar av de kända låtarna på skivan. Samt olika versioner av Penny Lane och Strawberry fields, som ursprungligen inte var med på Sgt Pepper utan släpptes som en singel med två A-sidor. Nya utgåvan av Sgt Pepper kom ut den 26 maj och Staffan har fått ett speciellt tack i texten till albumet. Men ännu har han inte fått tillbaka sin unika singel. - Inte än, men den lär komma. Jag är inte orolig, säger Staffan Olander med ett skratt. En längre intervju med Staffan Olander om Sgt Pepper-skivan hör du i klippet ovan.