Allt fler skolor i Malmö låser dörrarna

Efter flera stora bråk och slagsmål på Värnhemsskolan infördes inpasseringskontroll på gymnasieskolan. Elever och personal kommer numera inte in i skolbyggnaden utan passerkort. Sedan systemet infördes kring årsskiftet har det blivit lugnare på skolan.

Nu planerar Pauliskolan, inte långt därifrån, att införa något liknande.

– Det är klart att det har funnits incidenter på skolor. Vi har ju ett världsläge idag, vi har synagogan mitt emot oss till exempel. Om det kan få konsekvenser vid någon typ av händelse finns med i tankarna, säger Per-Erik Karlsson, biträdande rektor.

Det finns ett säkerhetsläge, det här tänker man på i alla kommuner

800 gymnasieelever går på skolan, som också har flera vuxenutbildningar. Några stora slagsmål som de på Värnhemsskolan har inte inträffat här. Men Per-Erik Karlsson och de andra i skolledningen verkar ha bestämt sig, de måste få bättre kontroll på vilka som uppehåller sig i skolans lokaler.

– Det är precis som vilken arbetsplats som helst. Idag knallar man inte in på vilken arbetsplats som helst, då är det ingen skillnad på en skola, säger Per-Erik Karlsson.

I november blev nio personer misshandlade i ett slagsmål utanför Värnhemsskolan, vilket ledde till att skolan höll stängt under två dagar. Efter det kallades vakter in under en tid och numera omringas byggnaden av kameraövervakade snurrgrindar.

Enligt skolans rektor Jerry Ahlström har inpasseringskontrollen hjälpt, idag är det mycket lugnare på skolan.

– I början tyckte eleverna och personalen att det var lite krångligt, men efter ett par månader är det som vilken vana som helst, säger han.

Kanske är det till och med så att skolorna har väntat för länge, menar rektorn.

– Jag tror att vi har varit naiva länge i skolvärlden och trott att vi lever i en skyddad verkstad, det gör vi inte, säger Jerry Ahlström.

Baksidan är upplevelsen av att det är tillslutet, känslan av att det inte är tillgängligt

Men alla elever är inte nöjda med det nya systemet. Utanför en av grindarna vid Fredmansgatan står Ali Adelkhani tillsammans med några klasskompisar. Han går första året på handelsprogrammet och tycker inte om inpasseringskontrollen.

– Det känns som ett fängelse att slå in kortet och gå genom grindarna, säger han.

Men nu har det blivit lugnare på skolan, tycker Ali Adelkhani.

– Nu när de satt dit grindarna känns det lite bättre, innan var polisen här hela tiden, säger han.

På Malmö stads gymnasieförvaltning är Edward Jensinger områdeschef. Han tror att de flesta, om inte alla gymnasieskolor i Malmö kommer vara låsta om tio år.

– Så ser de ut i alla myndighetslokaler, så kommer det alldeles säkert att bli. Det är en samhällsutveckling, säger han.